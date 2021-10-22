Аграрии Кузбасса получили от Россельхозбанка в два раза больше кредитов, чем год назад

C начала года РСХБ выдал аграриям Кузбасса порядка 1,74 млрд рублей, из них 1,15 млрд по льготной ставке. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем кредитования АПК вырос на 183%. Увеличение объема финансирования во многом связано с повышением доступности кредитных средств для аграриев и упрощением рассмотрения и подачи заявки.

Всего по стране за 9 месяцев 2021 года Россельхозбанк предоставил агропромышленному комплексу 1,2 трлн. рублей кредитных средств, что стало рекордным объёмом за рассматриваемый период. Из них крупному бизнесу - 885,7 млрд. рублей, среднему, малому и микробизнесу - 192,3 млрд. рублей, что сопоставимо с показателями прошлого года. Наибольший прирост показали выдачи средств жителям сельских территорий - на 6,2% до 127 млрд. рублей.

- Как опорный банк АПК и села мы гарантируем бесперебойное финансирование, чтобы у людей и бизнеса укреплялась уверенность в завтрашнем дне, и они могли достойно жить, воспитывать детей, начинать и развивать свое дело. Причем каждый третий кредитный рубль Россельхозбанк выдает по льготной ставке, что делает наши финансовые продукты доступными для самой широкой аудитории, - отметил Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

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