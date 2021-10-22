В кемеровском автовокзале экстренно эвакуировали людей из-за угрозы взрыва. Фото: avtovokzal42.ru.

В Кемерове 22 октября эвакуировали работников и пассажиров автовокзала. Причиной послужило сообщение о минировании.

Для обеспечения безопасности стражи правопорядка провели эвакуацию и перекрыли вход в здание. На месте работают саперы и кинологи.

Специалисты обследуют территорию вокзала. Информация по данному инциденту уточняется.

Также напомним, что 13 сентября на электронную почту горадминистрации пришло письмо, в котором сообщалось о минировании здания.