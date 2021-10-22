Названы территории Кузбасса, где выявили 252 новых случая коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 22 октября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 252 человека.

Больше всего случаев зарегистрировано в Новокузнецке - 44. В Кемерове - 38. В Белове - 29. В Междуреченске - 27. В Осинниках - 20, По 16 - в Анжеро-Судженске и Прокопьевске. В Калтане - 13. Десять - в Киселевске. Восемь - в Мысках. Шесть -в Березовском. По пять - в Гурьевском МО, Топкинском МО, Яшкинском МО. Четыре - в Таштагольском МР. По два - в Ленинске-Кузнецком, Новокузнецком МР, Яйском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 61 078 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 58 269 выздоровели, 1 414 скончались, 13 686 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.