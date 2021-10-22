Кемеровские власти высказались об открытии ТЦ «Гринвич». Фото: Андрей АБРАМОВ

Жителей города Кемерово интересует, когда возобновит работу торговый центр «Гринвич». Вопросы появляются в Instsgram-аккаунте главы региона.

В администрации Кемерова сообщили, что торговый центр закрыт по решению суда в связи с выявленными нарушениями требований пожарной безопасности.

- Собственник здания проводит мероприятия по устранению выявленных нарушений. После устранения выявленных нарушений работа торгового центра будет возобновлена, - сообщили в мэрии.

Напомним, ТЦ «Гринвич» повторно закрыли 10 сентября из-за того, что не были устранены выявленные ранее нарушения пожарной безопасности.