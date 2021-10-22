В Кемерове предприниматель попал в колонию за растрату средств заказчика. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове суд вынес приговор по уголовному делу в отношении неоднократно судимого 51-летнего жителя. В ГУ МВД по Кемеровской области рассказали, что мужчина обвиняется по статье «Присвоение или растрата».

Так директор местной организации обратился в полицию. Он сообщил о том, что не выполнил обязательства предприниматель, с которым он заключил договор на проведение ремонтных работ в одном из помещений компании. Стражи порядка провели проверку, по результатам которой возбудили уголовное дело.

Как выяснилось, предприниматель получил на счет около одного миллиона рублей в качестве оплаты стройматериалов и услуг ремонта. Однако около 350 000 рублей из этой суммы бизнесмен потратил по своему усмотрению. В результате он не смог выполнить весь объем работ и приобрести необходимый материал.

Суд признал мужчину виновным назначил и с учетом его предыдущих судимостей к трем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима Кроме того, он обязан возместить причиненный ущерб.