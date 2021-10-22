В Кемерове водитель сбил человека на пешеходном переходе. Фото: vk.com/inc_kuzbass

В Кемерове утром 22 октября пострадал пешеход в результате аварии. В городской ГИБДД сообщили, что ДТП произошло в районе строения № 4А по улице Красноармейской. В соцсети появилось видео с места проишествия.

По предварительным данным, 41-летний водитель Fiat Siena наехал на 30-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения автомобиля.

По предварительным данным, пострадавший находится на стационарном лечении. В настоящее время выясняются подробности случившегося.