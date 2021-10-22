В Кемерове «электрики» похитили у пенсионера 86 тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Кемерове 79-летний мужчина обратился в полицию. Пожилой мужчина рассказал, что неизвестные похитили у него 86 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сотрудники полиции выяснили, что утром к кемеровчанину пришли двое мужчин и женщина. Они представились сотрудниками управляющей компании. Вошли в квартиру под предлогом проверки состояния электрооборудования. После «проверки» ушли, а хозяин заглянул в шкаф и не обнаружил контейнера с денежными средствами.

Пенсионер позвонил в управляющую компанию и узнал, что сотрудников для проверки электрооборудования организация не направляла. Горожанин понял, что его сбережения похитили и сообщил о случившемся в полицию.

Сотрудники уголовного розыска начали работу по установлению подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы.