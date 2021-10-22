Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия22 октября 2021 15:23

В Кемерове полиция задержала мужчину за ложное сообщение о минировании автовокзала

Следователь возбудил уголовное дело
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Кемерове полиция задержала мужчину за ложное сообщение о минировании автовокзала.

В Кемерове полиция задержала мужчину за ложное сообщение о минировании автовокзала.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурную часть города Кемерово поступило сообщение от оператора единой диспетчерской службы «112» о звонке мужчины с информацией об угрозе для городского автовокзала.

В ГУ МВД по Кемеровской области отметили, что сотрудники правоохранительных органов не обнаружили никаких подозрительных предметов. Полицейские установили и задержали звонившего 35-летнего кемеровчанина.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что утром 22 октября в кемеровском автовокзале экстренно эвакуировали людей из-за угрозы взрыва.