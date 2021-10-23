Коронавирус в Кузбассе на 23 октября: 265 человек заболели, 6 умерли, 198 выздоровели

За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 265 жителей региона. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб озвучил актуальные данные по ситуации с коронавирусом в Кузбассе на 23 октября 2021 года.

В последнее время в регионе наблюдается повышение числа заболевших коронавирусом. Так, за минувшие сутки заболевание диагностировано у 265 жителей региона. С начала же пандемии заболели 61 343 человека, выздоровели 58 467, в том числе 198 - за прошедшие сутки.

К сожалению, снова выросла статистика летальных случаев - умерли еще шесть пациентов. Среди них один мужчина 1949 года рождения из Киселевска, и пять женщин: 1950 года рождения из Междуреченска, 1959 года рождения из Мысков, две - 1960 года - из Прокопьевска и Юрги, и еще одна прокопчанка 1974 года рождения.

- У всех развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне различных сопутствующих патологий, - рассказали в оперштабе.

Таким образом, общее число умерших достигло 1 420 человек.

На данный момент медицинскую помощь в Кузбассе получают 1456 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 15 636 человек.