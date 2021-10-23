За несделанный ремонт кемеровчанина отправили в колонию строгого режима

Отбывать срок индивидуальный предприниматель будет в колонии строгого режима. Фото: Александр ГЛУЗ

В Кемерове вынесли приговор 51-летнему индивидуальному предпринимателю, обвиняемому в растрате.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, на скамью подсудимых мужчина попал после того, как взялся за крупный заказ по ремонту помещения офиса одной из кемеровских компаний. Только на покупку стройматериалов для ремонта на его счет было перечислено около одного миллиона рублей. Но вместо закупки товара, мужчина третью часть суммы потратил по собственному усмотрению. В итоге он не смог приобрести нужное количество стройматериалов и выполнить весь объем работ к указанному сроку.

В итоге директор компании обратился в полиции, а сотрудники отдела экономической безопасности провели проверку, на основании которой и возбудили уголовное дело за растрату.

Суд признал предпринимателя виновным и с учетом его предыдущих судимостей назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, осужденный обязан возместить потерпевшей стороне причиненный ущерб.