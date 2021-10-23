В Кузбассе экипаж Росгвардии попал в ДТП с поездом по пути на вызов

В ночь на субботу, 23 октября, в Тташтаголе на улице Пушкина на железнодорожном переезде произошло ДТП с участием легкового автомобиля и электровоза. В результате столкновения пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Все обстоятельства происшествия в настоящий момент еще выясняются, но предварительно установлено, что около 02.30 водитель автомобиля Lada Granta, решил проскочить переезд на красный сигнал. Однако не успел завершить маневр до появления электропоезда. В результате 30-летний водитель и его 20-летний пассажир получили травмы.

Судя по фото, появившимся в соцсетях с места происшествия, пострадавшие - сотрудники местного отряда Росгвардии. В ведомстве этот факт подтвердили, отметив, что ДТП произошло по пути на вызов, и заверили, что угрозы для жизни пострадавших нет.