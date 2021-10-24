Власти Новокузнецка опровергли информацию об испытании лекарства на первоклашках

В редакцию одного из местного СМИ поступила информация о том, что на учащихся первых классов новокузнецкой школы хотят провести наблюдательное исследование.

При этом номер школы не сообщали. Исследование касалось проверки эффективности препарата Полиоксидоний как профилактика от грипповых и коронавирусных заболеваний. Родителям раздали документы, где можно было подписать или не подписать согласие на исследование. И что у родителей, что у СМИ, в которое поступило сообщение, возникли сомнения: зачем испытывать то, что уже давно испытано?

- На себе и испытывайте, нашли крыс подопытных! - возмущаются родители в комментариях под новостью.

Однако в администрации Новокузнецка сообщили, что эта информация является недостоверной. Властям неизвестно о каких-либо исследованиях: никто не давал каких-либо распоряжений, а образовательные организации ни о чем подобном не сообщали.

Также недавно сообщалось, что в одном из ВУЗов якобы хотят ставить «автоматы» за экзамен тем, кто поставил прививку от коронавируса. Образовательное учреждение также опровергло эту информацию.