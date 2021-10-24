Названы территории Кузбасса, где выявили 267 новых случая коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 24 октября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 267 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 36 и Новокузнецке - 32. В Прокопьевске - 27. В Междуреченске - 25. В Белове - 23. В Анжеро-Судженске - 19. В Киселевске и Мысках - по 17. В Юрге - 13. В Новокузнецком МР - 12. В Калтане - 9. В Осинниках - 7. В Яшкинском МО - 6. В Гурьевском МО - 5. В Березовском и Краснобродском - по 4. В Ленинске-Кузнецком и Прокопьевском МО - по 3. В Юргинском МО - 2. В Полысаеве, Кемеровском МО, Ленинск-Кузнецком МО - по 1

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 61 610 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 58 669 выздоровели, 1 425 скончались, 17 378 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.

Пять человек умерли за прошедшие сутки. У всех болезнь протекала на фоне развившейся двусторонней полисегментарной пневмонии.