Трамваи в Новокузнецке возвращаются к работе

Первые трамваи вернулись на отремонтированные пути. Фото: Instagram / skuznetsov_nk

Как сообщалось ранее, капитальный ремонт трамвайных путей в Новокузнецке подходит к концу.

И вот, после ремонта, первые трамваи вернулись на отремонтированные пути. Открыли движение на участке по улице Орджоникидзе. Здесь скорость трамваев увеличили с 1 до 50 км/ч. Первыми выйдут маршруты № 2 и № 9. А с 1 ноября - маршрут № 5.

Помимо этого, до конца декабря в Новокузнецк поступят 20 новых трамваев и еще 19 троллейбусов, которые придут на замену старым. Об этом глава города сообщил в ответ на комментарий одного из жителей Новокузнецка.

Напоминаем, что ремонт проходит по нацпроекту «Чистый воздух» на участках Топольники, Кузнецкий мост, улица Орджоникидзе и район завода НЛВЗ.