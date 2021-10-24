В Прокопьевске 25 октября отключат свет

Отключение света в Прокопьевске проходит уже несколько дней. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Завтра, в понедельник 25 октября, в Прокопьевске будет отключение электроэнергии в связи с ремонтными работами.

Отключение будет проходить по следующим адресам:

На проспекте Гагарина, 4, 10, 12, 14, на улице Советов, 6 и на улице Ноградской, 1, 3, 5, 7 - с 8.30 до 12.00;

На улице Кустанаевской, 2 – 46, на улице Осиновской, 3 - 38, на улице Прокопьевскоц, 145 - 206, на улице Содружества, 8 - 54, на переулке Монгольском, 1 - 27 - с 9.00 до 16.00

На улице 2-й Коксовой, 20/Б, 22/А, 28, на улице Кучина, 24, 24/А, 26, 28, 30 и на улице Гайдара 20, 24, 26 и на проспекте Строителей, 3 - с 13.00 до 16.00