В Кузбассе без вести пропал 38-летний мужчина. Фото: vk.com/la_kemerovo.

В Киселевске пропал без вести 38-летний Сергей Марадудин. С 15 октября его местонахождение неизвестно. Волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс» уже разместили ориентировку и объявили о розыске.

Рост пропавшего - 170 сантиметров, у него худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Мужчина был одет в куртку болотного цвета, синие джинсы, кроссовки, шапку болотного цвета.

Кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.