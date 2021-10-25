Названы территории Кузбасса, где выявили 274 новых случая коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 25 октября.

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 274 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 35. В Прокопьевске - 34. В Новокузнецке - 31. В Белове - 27. В Междуреченске - 24. В Юрге - 22. В Мысках - 20. В Анжеро-Судженске - 19. В Новокузнецком МР - 12. Восемь - в Калтане. По семь - в Березовском и Осинниках. Пять - в Яшкинском МО. По четыре - в Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Беловском МО, Гурьевском МО. По три - в Кемеровском МО и Юргинском МО. Один - в Краснобродском.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 61 884 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 58 870 выздоровели, 1 431 скончались, 17 038 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.