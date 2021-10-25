В Кемерове серьезный пожар тушили более 20 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове 24 октября вечером в Рудничном районе случился крупный пожар. Частный жилой дом и хозяйственная постройка загорелись ну улице Январской. В ГУ МЧС по Кемеровской области сообщили, что сигнал о происшествии поступил в 18.49.

В ведомстве рассказали, что крыша горела открытым пламенем на момент прибытия первого подразделения. Полностью пожар потушили в 19.09. На месте работали 23 человека и 6 единиц техники.

В результате обгорели обрешетка крыши постройки на всей площади и обрешетка крыши дома на площади 42 квадратных метра. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров. Уточняется, что предварительная причина возгорания - нарушение правил безопасности при эксплуатации печей.