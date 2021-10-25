В Кузбассе повысился спрос на беспроводные наушники. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным ретейлеров, спрос на гаджеты стабильно растет на протяжении двух последних лет. По оценкам «Связного», продажи в 2021 году увеличились на треть. С января по сентябрь в России куплено почти 8 млн беспроводных пар устройств.

Рост интереса объясняется технологичностью и комфортом, уверены эксперты рынка. Решающим фактором, становится удобство применения - отсутствие проводов и компактные размеры. При этом производители обеспечивают достойное качество звука, разнообразие функций и предложение в любой ценовой категории. Аналитики также добавляют, что на рост спроса влияет и политика производителей смартфонов — многие из них отказались от 3,5-мм разъёма.

В Кузбассе за два года продажи беспроводных наушников увеличились почти на 25%. В этом году на них приходится 33% от всех проданных аудиогаджетов, что на 5% больше, чем годом ранее, - сообщили в МегаФоне.

Средняя цена беспроводных наушников в России составила порядка 4,1 тысячи рублей, по данным «Связного». В Кемеровской области стоимость популярных гарнитур в два раза меньше.

- Покупатели ориентируются в основном на эконом-сегмент - более половины купленных наушников с начала года в регионе стоили в диапазоне до 2 тысяч рублей. Для прослушивания любимой музыки кузбассовцы чаще всего покупают гарнитуру Xiaomi Earbuds Basic, - сообщила пресс-служба МегаФона в Кемеровской области.