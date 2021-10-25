Минстрой Кузбасса объяснил наличие кривого участка дороги в Кемерове. Фото: ВКонтакте/inc_kuzbass.

Жителей Кемерова удивил один из участков новой дороги в сторону Металлплощадки. Горожане обратили внимание на искривление дороги рядом с колодцем. Фотографии опубликовали в соцсети. В Минстрое Кузбасса сообщили причину данного решения.

- Это не основная дорога, а дублирующая Верхний Бульвар пешеходная и велодорожка. Шириной она шесть метров, поэтому «кривизна» в 50 сантиметров в одном месте серьезной помехой не является, - сообщили в Минстрое Кузбасса.

Как оказалось, кривизна является вынужденной мерой. Изначально дорога должна была быть прямой, но на этапе строительства специалисты решили сузить данный участок, чтобы не заковывать в асфальт колодец теплотрассы.

Региональный Минстрой добавил, что было принято решение переделать данный участок и сделать его в соответствие с изначальным планом.