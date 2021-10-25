В Кемерове состоится сельскохозяйственная ярмарка. Фото: kemerovo.ru.

В Кемерове пройдет сельскохозяйственная ярмарка, которая будет посвящена Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Горадминистрация сообщает, что 28 октября кемеровчане и гости областного центра смогут приобрести товары региональных производителей как обычно - на площади Советов, начиная с 9.30.

По традиции на ярмарке покупатели смогут приобрести яйцо, мясо, рыбу, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед, овощную продукцию. Любители даров сибирской природы смогут купить продукцию производителей потребительской кооперации - папоротник, ягоды, грибы, кедровые орехи.

Отдельное место на ярмарке отведут мастерам декоративно-прикладного творчества для выставки-продажи изделий ручной работы. Во время сельскохозяйственной ярмарки будет работать полевая кухня. Также пожилым людям волонтеры помогут донести покупки до остановки.

Напомним, ранее сообщили, что в Кузбассе изменили сроки проведения сельскохозяйственных ярмарок.