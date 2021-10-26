Школьников Кузбасса перевели на дистанционное обучение

Оперативный штаб решил перевести учащихся на дистанционное обучение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 30 октября по 7 ноября в Кузбассе, как и во всей стране, вводятся нерабочие дни с сохранением заработной платы. Это обусловлено желанием властей снизить рост заболеваемости коронавирусом и разгрузить нагрузку на медучреждения.

В детсадах Кузбасса нерабочие дни установлены с 1 по 3 ноября (с 4 по 7 ноября - праздничные дни). Поэтому в течение трех дней в них будут работать дежурные группы для детей, чьи родители в эти дни продолжат трудиться.

А вот школьников и учащихся колледжей и техникумов из-за сложной эпидемиологической ситуации и множества просьб со стороны педагогов, родителей и самих обучающихся - оперативный штаб решил перевести на дистанционное обучение уже с 26 октября и по 22 ноября.

По этому поводу в регионе начала работать «горячая линия» по телефону 8-(3842) 90-39-38. А во вторник, 26 октября, состоится всекузбасское родительское онлайн-собрание, на котором родители смогут задать интересующие вопросы и получить на них ответы.

Дистанционное обучение был рекомендовано и для студентов высших учебных учреждений. Но пока что только рекомендовано: решение остается за руководством вузов. И в большинстве уже объявили о введении онлайн-обучения с 1 ноября и только на неделю. Решение о необходимости дальнейшего продления дистанта будет принято позднее.