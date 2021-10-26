Минпромторг Кузбасса объяснил рост цен на некоторые продукты питания. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кузбассе за последнее время наблюдается увеличении цены на некоторые продукты питания в частности на помидоры, огурцы, капусту, лук, картофель. Региональный Минпромторг объяснил данную ситуацию.

-Стоимость овощей открытого грунта (картофель, морковь, свекла, капуста, лук) складывается из фактических затрат на его производство: горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения, семена, средства защиты растений, электроэнергия и т.д. Данные виды затрат возросли, в связи с чем и произошел рост себестоимости продукта, - рассказали в министерстве.

Также уточнили, что увеличиваются потери урожая из-за неблагоприятных погодных условий. Производители не могут убрать его весь с полей, поэтому затраты понесенные при выращивании овощей распределяются на собранный урожай, в связи с этим увеличивается себестоимость. Кроме того, отмечается сезонное увеличение стоимости овощной продукции, так как она заложена на хранение и требуются дополнительные затраты для ее сохранности.

- Что касается томатов и огурцов, то в тепличных хозяйствах после летней дезинфекции, запущен осенне-зимней оборот, начат сбор огурцов и зеленных культур, томаты начнут собирать в первой половине ноября. Овощи с сельхозпредприятий отгружаются в логистические центры за пределы субъекта, а после попадают на полки торговых сетей, - добавили в министерстве.