Жительница Кузбасса пошла на разбой с кочергой

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Междуреченске 41-летняя рецидивистка решила раздобыть денег на выпивку и напала на пенсионера.

Она, как было установлено в ходе следствия, знала о том, что ее 62-летний сосед получил пенсию, и пришла к нему, чтобы попросить в долг деньги на спиртное. Однако хозяин дома отказал гостье, и тогда, разозлившись, та нанесла ему несколько ударов кочергой по голове и рукам. Опасаясь за свою жизнь, пенсионер достал имевшуюся наличку - 12 тысяч рублей - и отдал налетчице. Та, довольная, ушла за спиртным, а пострадавший поспешил в полицию с заявлением об ограблении.

Оперативники по горячим следам изъяли у нападавшей орудие преступления и 6 200 рублей. Потерпевшему же потребовалась медицинская помощь. Травмы, причиненные обвиняемой, были расценены как легкий вред здоровью. Также выяснилось, что этот преступный эпизод - уже не первый в биографии гражданки, ранее она была судима тоже за разбойное нападение.

Доказательства, собранные следствием, как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, Междуреченским городским судом признаны достаточными для вынесения фигурантке обвинительного приговора по ч. 2 ст. 162 УК РФ. В качестве наказания ей было назначено 3 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Осужденная пыталась обжаловать приговор, однако Кемеровский областной суд оставил решение без изменения.