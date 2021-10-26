Названы территории Кузбасса, где выявили 273 новых случая коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 273 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 36. В Новокузнецке - 33. В Прокопьевске - 31. В Белове - 30. В Междуреченске - 25. В Юрге - 22. В Мысках - 21. В Анжеро-Судженске - 20. По девять - в Калтане, Осинниках. По шесть - в Киселевске, Беловском МО. Пять - в Ленинске-Кузнецком. Четыре - в Новокузнецком МР. Три - в Кемеровском МО. По два - в Березовском, Краснобродском, Гурьевском МО, Ленинск-Кузнецком МО, Таштагольском МР. По одному - в Прокопьевском МО, Топкинском МО, Юргинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 62 157 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 59 074 выздоровели, 1 436 скончались, 16 433 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.