Названы кандидаты в олимпийский Пекин от Кузбасса

Фото: инстаграм Кирилла Капризова

Олимпийский комитет России определил имена кандидатов в национальную команду для подготовки к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине (Китай).

Всего в список кандидатов вошли 599 спортсменов, которые представят биатлон, бобслей, скелетон, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей, шорт-трек.

Среди кандидатов - довольно внушительная команда из Кузбасса. Правда, не все они местные воспитанники: сейчас разрешается представлять регионы как в основном, так и в параллельном зачете, что гарантирует дополнительное финансирование из региональных бюджетов.

К примеру, Евгения Буртасова, более известная любителям биатлона под девичьей фамилией Павлова, родившаяся в Кузбассе и начинавшая здесь путь в большой спорт, в основном зачете будет представлять Новосибирскую область, а в параллельном - Кемеровскую. Бобслеистка Надежда Сергеева - соответственно Красноярский край и Кемеровскую область. А вот лыжник-гонщик Александр Бессмертных - Кемеровскую область и Сахалинскую область.

Только Кемеровскую область будут представлять Степан Федоров в санном спорте, а также Анастасия Курочкина, Андрей Анисимов, Илья Витюгов и Игорь Слуев в сноуборде.

Также среди кандидатов-сноубордистов Юлия Лаптева (Кемеровская область - Новосибирская область), Кристина Пауль (Красноярский край - Кемеровская область), Наталья Соболева (Ханты-Мансийский АО-Югра - Кемеровская область), Дмитрий Карлагачев (Московская область - Кемеровская область), Дмитрий Сарсембаев (Республика Татарстан - Кемеровская область).

А вот представители российского хоккея, выступающие сейчас в Национальной хоккейной лиге, записаны только как представители дальнего зарубежья. Среди них есть и воспитанники новокузнецкой хоккейной школы - Сергей Бобровский, Кирилл Капризов, Дмитрий Орлов и Илья Сорокин. Кроме того, в кандидатах-олимпийцах представлена группа игроков из российских регионов. В том числе - кандидат в мастера из Кемеровской области Владислав Подъяпольский. Как хоккеисты, не имеющие даже мастерского звания, собираются бороться за место в составе со сплошными заслуженными мастерами спорта из-за океана - вопрос, конечно, интересный для Олимпийского комитета России…

Напомним, что Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Пекин станет первым городом в истории, где прошли и летние, и зимние Игры.

Российские спортсмены будут выступать в столице Поднебесной под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и с фрагментом из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского вместо гимна. Впрочем, в последнем не может быть полной уверенности, если вспомнить, как сборная россиян три года назад в Корее после победы в хоккейном финале спела назло злопыхателям национальный гимн и ничего ей за это не было.