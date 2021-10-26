Россельхозбанк запускает акции по вкладам и накопительным счетам

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Россельхозбанк запустил сразу два спецпредложения с привлекательными условиями для клиентов по сберегательным продуктам. Первая акция - «Весомый процент» - по вкладу «Доходный» - предусматривает ставку до 8% при условии открытия вклада на четыре года. Минимальный размер депозита 3 000 рублей при открытии дистанционно и 10 000 рублей при обращении в офис банка.

Вторая акция - по накопительным счетам «Моя выгода» также предусматривает максимальную ставку до 8%. При открытии счета на любую сумму устанавливается ставка 5% годовых, далее процентная ставка растет вместе со сроком хранения средств на накопительном счете и не зависит от суммы накоплений. Максимальная ставка 8% действует при условии размещения средств на счете в течение 12 месяцев и более. При этом минимальный остаток на накопительном счете не установлен, а ежемесячная капитализация процентов позволяет дополнительно увеличить доходность счета.

Специальные предложения будут доступны до конца 2021 года.

Подробную информацию по продукту можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

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