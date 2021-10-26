В Кузбассе робот помогает обслуживать горячую линию 122

Фото: Минздрав Кузбасса

Более 125 тысяч звонков с начала нынешнего года поступило на этот номер от жителей региона. Часть из них обработана искусственным интеллектом по имени Ксения.

Напомним, что единый телефонный номер 122 введен в регионах России по поручению президента Владимира Путина, чтобы решить проблему с «дозвоном» жителей до медицинских организаций или получением консультаций по теме COVID-19.

Чтобы переговорить с Ксенией, нужно, позвонив на линию 122, нажать затем в фоновом режиме клавишу 2 - это запись на прием к врачу. Позвонить можно как с городского, так и с мобильного телефона.

Первоначальные функциональные сервисы робота-консультанта позволяют провести идентификацию абонента (по ФИО, СНИЛС, дате рождения), записать пациента на прием к врачу, ответить на популярные вопросы (адреса медицинских организаций и их режим работы), проинформировать о графике работы специалистов, напомнить пациентам о записи и подтверждении приема, сообщить об отмене приема по инициативе медицинской организации и др.

Ксения способна трудиться семь дней в неделю в несколько смен, не болеет и не просится в отпуск. При этом искусственный интеллект еще и обучается. Как уточнили в Министерстве цифрового развития и связи Кузбасса, робот теперь может информировать граждан о результате лабораторного теста ПЦР и подтверждать запись на вакцинацию.

Для сравнения: на практике обычный сотрудник колл-центра тратит на телефонный разговор для подтверждения записи на вакцинацию около четырех минут, робот - в 2 раза быстрее. Тем самым список абонентов на обзвон в течении дня увеличивается вдвое.