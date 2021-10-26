Экспорт кондитерских изделий в России приближается к рекорду

По итогам 2021 года Россия может выйти на исторический максимум по экспорту сладостей с показателем до 830 тысяч тонн. Такой прогноз делает Россельхозбанк, оценивая продолжающийся рост производства кондитерской продукции. А все благодаря разнице цен на свекловичный сахар, который производится в стране, и саахар сырцовый, используемый производителями других стран. Даже после повышеничя закупочных цен на сахар, российским переработчикам сырье остается гораздо доступнее, чем их коллегам на зарубежных рынках.

По прогнозу Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, производство шоколада и кондитерских сахаристых изделий в 2021 году может превысить 1,9 млн тонн, т.е. вырастет на 5-6% к результату 2020 года (1,8 млн тонн). Отрасль сможет превзойти и уровень 2019 года, когда сахар стоил примерно в два раза дешевле нынешнего уровня.

Структура экспорта остается стабильной: порядка 13-15% составят сахаристые изделия и другие сладости без какао, 44-45% – какаосодержащие продукты, порядка 40% – печенье и другие мучные сладости. Российская кондитерская продукция экспортируется почти в 100 стран по всему миру. При этом ее главными потребителями по итогам года станут Китай, Беларусь, Казахстан и другие рынки Средней Азии.

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