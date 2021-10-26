В Кузбассе переболевшие COVID-19 смогут пройти диспансеризацию

Фото: пресс-служба АПК

Пройти углубленное медицинское обследование необходимо в период от трех до шести месяцев после перенесенного заболевания в средней или тяжелой форме.

Об этом было заявлено на аппаратном совещании в правительстве Кузбасса.

Эта диспансеризация предлагается из двух этапов - основного и дополнительного. В случае выявления патологий сердца, сосудов и легких - того, что коронавирусная инфекция поражает прежде всего - пациент будет направлен на лечение и реабилитацию.

На углубленную диспансеризацию региональные власти решили выделить 45 миллионов рублей. По предварительным данным, в Кузбассе ее могут пройти около 31 тысячи жителей.

Записаться на диспансеризацию можно по горячей линии 122 или обратиться в регистратуру поликлиники по месту прикрепления. Использующие интернет могут также обратиться на единый портал Госуслуг.

Следует учесть, что диспансеризация проводится только в поликлинике по месту прикрепления пациента.