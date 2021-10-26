В Кузбассе задержали автоугонщика из Новосибирска

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Ранее судимый за кражи 25-летний житель Новосибирской области специализировался в Кемерове на угоне иномарок. Две его попытки оказались поначалу удачными.

При помощи специального сканера он отключил сигнализацию автомобиля «Тойота Рав 4», который приметил на парковке, расположенной во дворе многоквартирного дома в Ленинском районе города. На похищенной машине угонщик вернулся в Новосибирск. Аналогичное преступление им было совершено в отношении автомобиля «Тойота Королла».

Ущерб от кражи двух иномарок составил около 1,6 миллиона рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Похищенные машины он планировал продать, однако осуществить задуманное не успел. На время следствия его взяли под стражу.

Сейчас в отношении злоумышленника возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная мера наказания по ним, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, составляет 10 лет лишения свободы.

Оба похищенных автомобиля сотрудники полиции изъяли и вернули законным владельцам.