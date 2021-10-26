В Кузбассе сознательные пенсионерки сдали оружие, найденное в загашниках

Фото: Управление Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу

И теперь могут рассчитывать на вознаграждение до десяти тысяч рублей.

В Новокузнецке гражданскую бдительность проявили две местные жительницы, сдавшие инспекторам лицензионно-разрешительной работы Росгвардии незарегистрированное оружие.

Так, 62-летняя пенсионерка после смерти мужа нашла, по ее словам, за кроватью газовый пистолет немецкого производства, а также пневматическую винтовку. А ее 71-летняя землячка сообщила, что после смерти супруга во время ремонтных работ обнаружила в своей квартире ружье и боеприпасы. Прибывшие для проверки информации росгвардейцы приняли от новокузнечанки самозарядное советское ружье МЦ 21-12, а также 90 боеприпасов к нему.

Сейчас по данным фактам проводится проверка, по окончанию которой пенсионерки могут получить денежное вознаграждение в рамках областной операции «Оружие».

Напомним, что в соответствии с федеральным законодательством жители России, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности.