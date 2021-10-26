В Кемерове трамвайный парк обновят, но когда – неизвестно

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Пост губернатора Кузбасса, выложенный в минувший понедельник в социальной сети ВКонтакте о том, что в Новокузнецк до конца нынешнего года поступит 19 новых троллейбусов и 20 новых трамваев, не мог не оставить равнодушными жителей других городов региона.

Напомним, что обновление транспортной инфраструктуры южной столицы Кузбасса - одно из направлений федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Средства на его реализацию в Новокузнецке заложены в программе социально-экономического развития Кузбасса, принятой по поручению президента Владимира Путина.

Но, радуясь за новокузнечан, пользователи соцсети стали оставлять под губернаторским постом комментарии в духе «А когда новые трамваи появятся в Кемерове, Осинниках, Прокопьевске?». На эти вопросы оперативно отреагировали в администрациях Кемерова и Прокопьевска, правда, конкретикой горожан они порадовать не смогли.

Так, администрация областного центра сообщила: «Заявка на обновление городского электротранспорта по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" подана. В настоящее время заявка находится на рассмотрении». Администрация города Прокопьевска взяла срок на подготовку ответа, уточнив, что «В течение недели в сетях администрации г. Прокопьевска будет представлена информация по поступлению нового городского электрического транспорта».

Ранее глава Кемерова Илья Середюк сообщал, что финансировать работу по обновлению трамваев в городе планируют из нескольких источников, в том числе с помощью федеральной субсидии, концессии, лизинговых схем и частно-государственного партнерства.