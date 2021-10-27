В Кемерове сбили жительницу на пешеходном переходе. Фото:instagram.com/incident_42.

В Кемерове 26 октября в 18.53 сбили пешехода в районе дома № 87 по улице Гагарина. Фотографии с места аварии опубликовали в соцсетях. В городской ГИБДД сообщили подробности случившегося.

По предварительным данным, 56-летний водитель Skoda двигался по улице Гагарина, наехал на 37-летнюю женщину. Горожанка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Жительница получила травмы, находится на амбулаторном лечении. Водитель автомобиля в момент ДТП был трезв. В ведомстве призывают автомобилистов быть аккуратными при подъезде к пешеходным переходам. Пешеходам советуют в темное время суток носить светоотражающие элементы.