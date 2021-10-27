Новокузнечанка по документам оказалась мужчиной из Волгограда

34-летняя жительница Новокузнецка сядет на скамью подсудимых за использование поддельного документа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

В августе текущего года сотрудники ГИБДД остановили на улице Новокузнецка автомобиль Hyundai Elantra. Женщина, управлявшая автомобилем предявила полицейским водительское удостоверение. Вот только при проверке выяснилось, что оно было выдано жителю Волгоградской области, а перед инспекторами сидела натуральная дама без всяких признаков мужеподобности. Документ забрали на экспертизу, которая и подтвердила, что водительское удостоверение поддельное. Хочешь не хочешь, пришлось новокузнечанке сознаться, что она его просто купила. В отношении автолюбительницы было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Женщине грозит до одного года лишения свободы.