В Кузбассе выберут лучшего классного руководителя

В Кузбассе стартовал ежегодный конкурс педагогических работников «Самый классный классный». В соревновании лучших классных руководителей региона принимают участие 30 человек - учителя начальных классов, предметники, педагоги-психологи и воспитатели с общим стажем работы от двух до 34 лет, сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Конкурс проходит в два этапа. Предварительно в заочном туре педагоги представили на суд жюри эссе «Я - классный руководитель» и авторские методические разработки внеклассных мероприятий, а также презентовали свои интернет-страницы, сайты и блоги, в которых отражены их профессиональные взгляды.

В очной части конкурса учителям предстоит рассказать о своих лучших практиках работы, подготовить проект «Классный руководитель в современной школе», провести открытое внеклассное занятие и мастер-класс.