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Общество27 октября 2021 12:26

В Кемерове отремонтировали часы на главпочтамте

Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
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Часы на кемеровском главпочтамте починили. Теперь они вновь идут и отмечают каждый час, отбивая мелодию «Над Томью плывут соловьиные зори...». Об этом, в среду, 27 октября, в своем instagram--аккаунте сообщил глава города Илья Середюк.

Мэр также рассказал немного об истории часов на главпочтамте. В 1998-м старый механизм был заменен на современный. Начиная с 2002-го года обслуживанием часов занимается один и тот же человек - мастера зовут Павел Леоненко. В этот раз ремонт затянулся потому что за необходимой деталью пришлось ехать в другой город.