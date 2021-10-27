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Общество27 октября 2021 16:30

Сергей Цивилев сообщил об отсутствии планов на введение локдауна в Кузбассе с 8 ноября

Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
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В среду, 27 октября, , глава Кузбасса Сергей Цивилев сообщил жителям региона, что пока не планирует вводить нерабочие дни после 8 ноября. Об этом он заявил в прямом радиоэфире.

- Президент России дал губернаторам полномочия по введению и продлению антиковидных мер. Согласно мнению экспертов, в Кузбассе такие меры пока не нужны. Я подчеркиваю, пока, - сказал губернатор.

Нерабочие дни в Кузбассе, как и по всей России, продлятся с 30 октября по 7 ноября. Вместе с тем Владимир Путин наделил губернаторов полномочиями самостоятельного продления нерабочих дней.

Напомним, ранее эксперты заявили, что Кузбасс находится в «зеленой зоне» по эпидемической ситуации с коронавирусом. Однако всю последнюю неделю в регионе продолжается рост числа новых случаев.