В Кемерове без вести пропала 92-летняя женщина

Фото: ВКонтакте/la_kemerovo.

В Белове пропала без вести 92-летняя Надежда Казюта (Конёва). С 26 октября 2021 года о ее местонахождение неизвестно. Волонтеры «Лиза Алерт Кузбасс» уже разместили ориентировку и объявили о розыске.

Рост пропавшей - 160 сантиметров, у нее худощавое телосложение, седые волосы, глаза серые. Особая примета -медленная походка. Женщина была одета в темное пальто, синие утепленные галоши и бордовый платок. Отмечено, что жительница нуждается в медицинской помощи.

Кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, сообщите об этом по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.