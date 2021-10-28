Троллейбусы-трансформеры скоро приедут в Новокузнецк

Новый транспорт сможет ездить за счет аккумулятора. Фото: Instagram / sergey_tsivilev.

Сергей Цивилев в своем профиле в Instagram рассказал о том, что для Новокузнецка готовится к отправке новый вид транспорта.

Троллейбусы- и трамваи-трансформеры могут функционировать как электробусы, то есть отсоединяться от проводов и ехать дальше с помощью аккумулятора. До конца года в Новокузнецк поступят 19 таких троллейбусов и 20 трамваев.

Вместе с этим губернатор проверил ход и результаты ремонта трамвайных путей в центре города. На улице Орджоникидзе, как уже упоминалось, а также в районе Топольники ремонт уже закончился, и движение открыто.

Улучшение дорого и транспортной системы осуществляется по программе «Чистый воздух». До 2023 года планируется обновить больше 40% рельсовых путей в Новокузнецке.

В комментариях под постом люди интересуются, когда новый транспорт завезут и в Кемерово, так как в северной столице трамваи и троллейбусы довольно старые и давно требуют замены.

- Заявка на обновление городского электротранспорта по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» подана. В настоящее время заявка находится на рассмотрении, - ответили из городской администрации.