Губернатор Кузбасса пояснил, почему задерживаются социальные выплаты

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Жители области в социальных сетях стали жаловаться на то, что им не поступают социальные выплаты, а именно выплаты на ребенка.

По информации Министерства социальной защиты населения Кузбасса, за октябрь произведены частичные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, а именно 287,9 миллиона рублей всего.

Как объяснил губернатор в ходе прямого эфира на радио «Маяк», сроки оплаты сдвинулись в связи с задержкой поступления средств из федерального бюджета. Полная сумма получателем придет до конца месяца, а именно - 29 октября.