Названы территории Кузбасса, где выявили 289 новых случая коронавируса

Сводка по состоянию заболеваемости на 28 октября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 289 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерово - 38. В Новокузнецке - 37. В Междуреченске - 28. В Прокопьевске - 25. В Белове - 24. В Анжеро-Судженске - 19. В Мысках - 18. В Осинниках - 14. В Калтане - 10. В Киселевске и Новокузнецком МР - по 9. В Юрге - 8. В Кемеровском МО - 7. В Ленинске-Кузнецком, Беловском МО - по 6. В Тайге - 5. В Прокопьевском МО, Таштагольском МР и Юргинском МО - по 4. В Полысаеве - 3. В Краснобродском, Гурьевском МО, Ижморском МО, Яйском МО и Яшкинском МО - по 2. В Ленинск-Кузнецком МО - 1.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 62 727 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 59 502 выздоровели, 1 445 скончались, 18 130 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.