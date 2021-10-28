Мэр Новокузнецка: «В год от ковида умирает население одного города»

Ношение масок в общественных местах обязательно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В программе «Утро с мэром» Сергей Кузнецов обсудил ситуацию с ростом заболеваемости коронавирусом.

Он рассказал, что в городе проводятся рейды на общественном транспорте и предприятиях. И если в торговле ситуация улучшается, так как работники предприятий соблюдают все необходимые меры безопасности, то посетители и, например, пассажиры в транспорте, пренебрегают этим. Из-за этого множество людей рискуют быть зараженными.

- Я прошу: имейте гражданскую совесть. Вы обратили внимание, сколько человек в России ежедневно заболевают ковидом? 35-37 тысяч человек. А сколько по статистике ежедневно умирает? Это 1000-1010 человек в сутки. Если взять количество дней в году и умножить на 1000-1010, мы получаем 400 тысяч человек. Практически население одного города умирает от ковида. Вы понимаете, что происходит? - говорит Сергей Кузнецов.

Помимо этого, мэр сказал о том, что врачи помогают человеку восстановиться после болезни и побороть последствия, но полностью болезнь не излечивается. Именно поэтому соблюдение мер безопасности и элементарное ношение масок может облегчить ситуацию и снизить заболеваемость.