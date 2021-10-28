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Общество28 октября 2021 9:00

Появился график работы поликлиник Кузбасса в ноябрьские выходные

Несколько дней будут открыты только «красные зоны» для больных коронавирусом
Анастасия СЕМЫКИНА
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Появился график работы поликлиник.

Появился график работы поликлиник.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следующая неделя, по приказу президента, объявлена выходной. В связи с этим изменился график работы поликлиник.

Жители с симптомами ОРВИ, коронавируса или пневмонии могут вызвать врача на дом или обратить в «красную зону».

С 1 по 3 ноября поликлиники будут работать по стандартному графику рабочих дней. 5 и 6 ноября - с 8.00 до 14.00, а «красные зоны» - с 8.00 до 18.00.

4 и 7 ноября будут работать только «красные зоны» поликлиник с 9.00 до 18.00.

Стандартное время работы «красных зон» конкретных поликлиник области можно узнать на сайте Минздрава Кузбасса в разделе «гражданам» - «медицинские услуги».