В Кузбассе продлили ограничения по коронавирусу. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Кузбассе власти продлили действующие в области коронавирусные ограничения. Соответствующее распоряжение опубликовано 28 октября в электронном бюллетене Правительства Кузбасса, которое подписал глава региона.

До 30 ноября запрещены: массовые мероприятия в закрытых помещениях численностью более 50 человек; наполняемость театров, кинозалов, спорткомплексов и других центров досуга должна быть не более 50%; работа фуд-кортов в ТЦ и ТРЦ; работа общественного питания по ночам, кроме доставок, заказов навынос.

Губернатор Кузбасса оставил контроль за исполнением данного распоряжения за собой. Напомним, что в Кузбассе вводят QR-коды на посещение учреждений культуры с 15 ноября.