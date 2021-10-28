В Кемерове романтичный автоугонщик уснул во время задержания

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кемерове инспекторы ГИБДД заметили автомобиль Kia Ceed, который вилял по проезжей части. В ГУ МВД по Кемеровской области рассказали, что за рулем находился мужчина, который не смог предоставить сотрудникам водительское удостоверение и документы на машину. Кроме того, от кемеровчанина исходил запах алкоголя, у него была бессвязная речь.

- Проведенное освидетельствование подтвердило, что за рулем водитель находился в состоянии опьянения: уровень алкоголя в его организме превысил допустимый более чем в 7 раз. Сразу после получения результатов теста автомобилист под воздействием спиртного уснул в патрульной машине, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В момент составления протокола экипаж ДПС получил ориентировку на розыск автомобиля Kia Ceed. Оказалось, что нетрезвый водитель работает в автосервисе и угнал иномарку, которая находилась на ремонте. Мужчина решил съездить на чужом автомобиле на свидание к своей девушке в садовое общество. Как раз таки автоугонщика остановили по дороге к возлюбленной. В ведомстве добавили, что 35-летний кемеровчанин был 12 раз судим за различные преступления, в том числе за кражи, грабежи и угон автомобиля.

Госавтоинспекторы в отношении водителя составили протокол, мужчине грозит административный арест на 15 суток или штрафа в размере 30 тысяч рублей. Также в отношении жителя возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.