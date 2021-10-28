Жителям Кузбасса сообщили о работе спортивных объектов с 30 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября спортивные учреждения будут работать в обычном режиме. В региональном министерстве физической культуры и спорта рассказали, что тренировки и соревнования не будут отменять.

- Бассейны, спортивные залы также продолжат свою деятельность, но с соблюдением всех необходимых ограничений, которые и так существуют - это и масочный режим, и изменение температуры, - сообщил заместитель министра Вадим Ратушный в интервью «Вести-Кузбасс».

Напомним, что в Кузбассе продлили ограничения по коронавирусу. Также в регионе вводят QR-коды на посещение учреждений культуры с 15 ноября.