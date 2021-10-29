След медведя, задравшего двух коров, потерян в кузбасских болотах

Жители Крапивинского муниципального округа забили тревогу еще на позапрошлой неделе. Хозяин тайги вышел к людям и задрал корову. На том мясоед не успокоился, пленила его лёгкая добыча. В ночь на 27 октября косолапый вновь съел откормленную бурёнку. Сотрудники Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса снова выехали на место происшествия (территория в округе деревень Ивановка и Комаровка).

По следам первого ЧП специалисты устраивали засаду, на поиски отправили и дрон, но операция не увенчалась успехом. На сей раз организовали преследование медведя с охотничьими собаками, но и тут без результата - след ушел в болото.

Сейчас охотпользователи, за которыми закреплены угодья, совместно с инспекторами профильного департамента прикладывают все возможные силы для ликвидации ненасытного хищника.

Журналисту «КП» в пресс-службе ведомства пояснили, что на сегодняшний день медведей в нашем регионе чуть более трёх тысяч особей. Наибольшая численность зафиксирована в Междуреченском, Новокузнецком, Таштагольском, Тисульском округах и как раз в Крапивинском муниципальном округе.

- Это связано с тем, что на перечисленных территориях большая площадь лесных угодий и мест, пригодных для обитания медведя, - объяснили специалисты.