Парень из Мысков засветился на федеральном канале

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Попытать счастье на танцполе федерального канала решил уроженец Мысков Александр Антоненков (в мире танцев он известен как Seven). Кузбассовец принял участие в программе «Новые танцы» на ТНТ. Призовой фонд проекта — 10 миллионов рублей. Финалистам каждой категории организаторы обещают по миллиону, оставшийся банк заберет победитель.

Кузбасский танцор рассказал в своей презентации, что он пришел в брейк в 12 лет. Родители интересы сына не поддерживали. Они видели наследника только в угольной отрасли. Позднее Саша перебрался в Москву, чтобы продвигать свой проект. Самородок надеется, что через участие в телевизионном шоу он сможет достучаться до своих родных.

- Мой номер как раз про силу духа, - заявил с экранов Seven.

Александр в своем выступлении, по словам экспертов проекта, погрузил зал в атмосферу фильмов Балабанова и Бодрова. Хореограф Мигель (он же и член судейской команды) подчеркнул, что трюковая часть номера Александра была «феноменальной». Но все эксперты сошлись во мнении, что не было образа, погружения в музыку. И кузбассовец дальше не прошел.