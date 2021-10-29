Кузбасс вошел в число самых читающих регионов России

Подведены итоги всероссийского конкурса «Самый читающий регион» в 2021 году. Кузбасский интерактивный фестиваль «Книжная площадь», проходивший летом в Кемерове, признан одним из лучших проектов страны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации областного Правительства.

Напомним, что марафон вызвал живейший интерес у кузбассовцев. К тому же, на одной площадке собрались не только ценители литературы, но и создатели завораживающего художественного мира. Также организаторы провели множество тематических акций и конкурсов, где каждый мог блеснуть своей эрудицией.

Победителем же стала Архангельская область. Кроме Кузбасса лауреатами стали Калининградская и Мурманская области.

А вообще, конкурс «Самый читающий регион» проводился в течение всего года. Его организатором выступает — Российский книжный союз при поддержке Минцифры России. На сей раз в профильном состязании участвовали 80 регионов. Каждый из них представил свой самый значимый литературный проект за 2020—2021 годы.

Между тем сотрудники Государственной библиотеки Кузбасса для детей и молодежи, которая находится в Кемерове, на Арочной, 21а, составили топ самых популярных книг у юных читателей. К примеру, в рейтинге оказались следующие авторы: Мария Парр «Вратарь и море», Нина Дашевская и её книга рассказов «Второй», Юлия Кузнецова с «Первой работой», Евгений Рудашевский «Куда уходит кумуткан». С любопытством кузбасские подростки читают «Время всегда хорошее» дуэта Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак, произведения Фрэнсис Хардинг и «Иллюзион» Евгения Гаглоева.